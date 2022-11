Les travaux de la gare de Mouscron passent à la vitesse supérieure le 07/12: voici comment vous circulerez

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’historique du projet, le phasage des travaux, l’impact sur la circulation et le stationnement, les déviations mises en place : la Ville, entourée de représentants de la police, mais aussi des responsables du chantier, a offert lundi soir un point complet sur les travaux de la gare, qui débuteront officiellement le 7 décembre.

À l’occasion d’une réunion citoyenne qui avait attiré une centaine de riverains, commerçants et autres représentants politiques mouscronnois, « car avant même de vous faire parvenir le toute boîte qui reprendra une série d’infos et des numéros utiles, il était important de vous présenter l’ensemble du projet », soulignait Marie-Hélène Vanelstraete, échevine des Voiries et de la Mobilité.

Tout cela dans une volonté de communiquer, de rassurer, et d’écouter, aussi, face aux craintes et, déjà, constatations d’habitants du quartier. Dans une salle du Conseil fort bien garnie, donc, les échanges ont été courtois et, entre les questions légitimes des gens du quartier et le plan exposé pour minimiser les conséquences, demeurait une zone de doutes, essentiellement quant à la circulation et au stationnement (lire par ailleurs).