Ce 28 novembre, un nouveau conseil communal des enfants s’est installé à Courcelles

Ils prendront part à des réunions mensuelles et seront accompagnés d’animatrices. Ils ont donc tous prêté serment et reçu une écharpe, symbole de leurs nouvelles fonctions. Ils sont en 5e primaire et ils vont vivre ensemble leur premier mandat citoyen. Ils sont désormais engagés pour les deux prochaines années. Leurs fonctions serviront à réaliser des projets par et pour les enfants, des projets dans l’intérêt collectif.

Au cours de la cérémonie d'installation, ce sont donc 21 petits conseillers, qui ont rejoint le Conseil Communal des Enfants. Le Creccide (Carrefour Régional et Communautaire de Citoyenneté et de Démocratie) était présent pour la cérémonie. Pour rappel, l’ASBL éduque à la citoyenneté et aux valeurs démocratiques avec pour objectif de faire, de nos enfants, des Citoyens Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires (CRACS).

Les écoliers se sont ainsi engagés à représenter au mieux leurs petits camarades et à assumer les missions du conseil communal des enfants. Les projets porteront sur le thème de la citoyenneté qui seront définis et construits avec les enfants. Deux animatrices du service de la Coordination de l’Enfance ont été formées pour l’occasion et accompagneront les jeunes pendant ces deux ans.

Les petits conseillers se sont déjà rencontrés lors d’une première réunion et ont même déjà effectué leur première mission en participant le 26 novembre dernier, à la marche aux flambeaux, organisée par le service ATL, dans le cadre de l’anniversaire de la convention des droits de l’enfant. Les membres effectifs sont : Alice, Juliette, Naellie, Léa, Edy, Manon, Audrey, Ivad, Angelina, Mattéo et Maelle (candidate de la Commune). Les membres suppléants : Yannis, Nynon, Mathéo, Keny, Alexandre, Alyssia, Costa, Maissa, Théo, Cathélia. « Courcelles a de l’avenir ! Quelle joie pour une bourgmestre de constater que les enfants s’engagent sur la voie de la démocratie », dit Caroline Taquin. « Le Conseil Communal des Enfants me tient particulièrement à cœur et c’est donc avec enthousiasme que j’ai accueilli chaque conseillère et chaque conseiller lors de la prestation de serment. Ils vont vivre une belle expérience, développer des projets et surtout porter la voix des enfants de leur école et de la commune. »