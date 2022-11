Cayden a voulu filmer la première rencontre entre son nouveau-né et son chat: «Tout ne s’est pas passé comme prévu…» (vidéo)

La vidéo de Cayden fait le buzz sur TikTok. Avec plus de 19 millions de vues, on peut y voir la première rencontre entre son nouveau-né… et son chat. Sauf que, comme l’écrit l’Américain sur le réseau social, « tout ne s’est pas passé comme prévu… ».

Comme on peut le voir sur les images, le félin a commencé à sentir le bébé. Il a ensuite pris discrètement la fuite vers une autre pièce… pour vomir ! « Tu es sérieux », lui lance alors Cayden, qui ne s’attendait visiblement pas à ce que son chat réagisse de cette manière.