Vaut-il mieux faire son plein maintenant ou encore attendre malgré la nouvelle diminution des prix à la pompe? De nouvelles baisses ne sont pas à exclure dans les prochains jours pour l’essence comme pour le diesel

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’essence Super 95 à 1,7750 euro maximum à la pompe, cela faisait longtemps qu’on n’avait plus vu ça ! Une bonne nouvelle qui va certainement pousser bon nombre d’automobilistes à faire le plein ce mardi. Le prix maximum de la Super 98, lui, est fixé à 1,9660 euro. Tandis que pour le diesel, on est à 1,8530 euro.

de videos

Si le meilleur conseil est la prudence, il n’est toutefois pas exclu que les prix baissent encore dans les prochains jours. Et que faire son plein fin de semaine soit finalement plus intéressant qu’aujourd’hui. « 1,77 pour l’essence, c’est un prix tout à fait raisonnable », avance tout d’abord Olivier Neirynck, porte-parole de la Brafco (Fédération belge des Négociants en Combustibles et Carburants).