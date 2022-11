Clarence Gilyard Jr, connu pour son rôle de James Trivette dans «Walker Texas Ranger», est décédé

C’est une bien triste nouvelle que nous venons d’apprendre. Clarence Gilyard Jr est décédé à l’âge de 66 ans. C’est l’Université du Nevada, où il enseignait le théâtre et le cinéma, qui l’annonce dans un communiqué.

« Le professeur Gilyard était un phare lumineux et fort pour tous ceux qui l’entouraient », a déclaré Heather Addison, titulaire de la chaire de cinéma de l’UNLV. « Chaque fois que nous lui demandions comment il allait, il déclarait joyeusement qu’il était « béni » ! Mais c’est vraiment nous qui avons eu la chance d’être ses collègues et ses étudiants pendant tant d’années. Nous vous aimons et vous nous manquerez beaucoup, Professeur G ! »