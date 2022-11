Manifestation «rouge» au gala de Georges-Louis Bouchez: «Ses propos provocateurs ont nécessité la mobilisation de 23 policiers» réagit la Ville de Mons

Georges-Louis Bouchez chahuté par le SETCa à la soirée de Mons en Mieux: «Des actions seront entamées…» Ambiance très tendue vendredi soir devant Mons Expo où Mons en Mieux organisait une soirée. À son arrivée, Georges-Louis Bouchez, chef de groupe, a reçu un œuf jeté par un syndicaliste. La manifestation était-elle autorisée, réagit-il ?

Furieux, Georges-Louis Bouchez, ici protégé par des policiers, s’adresse aux manifestants du SETCa et de la FGTB. - E.G.

Par Claude Widart Journaliste La Province

Comme il l’avait annoncé dans un communiqué de presse publié ce jeudi, le SETCa a mis en place un « comité d’accueil » ce vendredi soir devant le Lotto Mons Expo où le groupe politique Mons en Mieux organisait une soirée de gala. Environ 700 personnes avaient répondu à l’invitation de Georges-Louis Bouchez, chef de groupe au conseil communal. Pour rappel, le syndicat SETCa tenait à réagir aux sous-entendus de G-L. Bouchez qui, lors du conseil de mardi dernier, comparait les syndicats et les mutuelles à des organisations mafieuses.

«Bouchez exclu du terrain politique!», pouvait-on lire sur les panneaux des manifestants. - E.G.

Un œuf sur Bouchez

Dès son arrivée à l’entrée de Mons Expo, en plus des cris hostiles, Georges-Louis Bouchez a reçu un œuf lancé par un manifestant. L’homme politique était même encadré de policiers afin de le protéger.

Ce samedi matin, il nous confiait qu’il allait déposer plainte.

« Etant donné le nombre de manifestants, se pose la question de l’autorisation pour cette manifestation », réagit le chef de groupe et président du MR. « Si le SETCa n’avait pas d’autorisation, alors pourquoi la police n’a-t-elle pas dispersé les manifestants ? »

Outre les notions d’injures, le chef de groupe relève aussi des atteintes aux personnes.

Sur Facebook, Georges-Louis Bouchez ajoute : « Cette attitude prouve à quel point la FGTB fait peser une chape de plomb sur la Wallonie en tentant d’intimider toutes celles et tous ceux qui veulent réformer et changer. En cela, ils constituent un danger pour la démocratie et portent une responsabilité colossale dans les difficultés de notre région. Ces faits ne resteront pas impunis. Des actions seront entamées. Mais la question du rôle du bourgmestre socialiste se pose. A-t-il autorisé cette manifestation ? »

Accepter le contre-pouvoir

Contacté ce samedi matin, Patrick Salvi, secrétaire régional du SETCa réagit lui aussi : « Quand on est un vrai démocrate, et j’ai envie de dire un vrai libéral, on doit accepter le contre-pouvoir. Je ne suis pas étonné qu’il remette en question à nouveau l’existence des syndicats, des mutuelles et de la presse. Tout cela nous rappelle des périodes sombres de l’histoire. Je continue à le dire : ce n’est pas un démocrate ! »

Thierry Bodson (à g.) et Patrick Salvi. - Eric Ghislain

Lors de cette manifestation, vendredi soir, Thierry Bodson, président de la FGTB, mais aussi d’autres cadres du syndicat, comme la secrétaire de Bruxelles-Hal-Vilvorde, avaient fait le déplacement pour soutenir les délégués et les militants réunis autour de Patrick Salvi. « Nous avons été blessés par les propos de Bouchez », réagit ce dernier. « Il peut râler, nous sommes dans un Etat de droit. Il n’a pas prononcé le mot mafia comme tel mais il y a eu clairement un sous-entendu. Qu’il assume ! »

Au prochain conseil communal ?

Vendredi, dès que Georges-Louis Bouchez a franchi la grille du hall des expositions, on a également entendu Patrick Salvi crier : « On se retrouvera au conseil communal ! ». D’autres actions du SETCa sont-elles à venir ? N’est-il pas temps d’apaiser les tensions, de lancer un appel au calme de part et d’autre ?

« Si, tout à fait », répond Patrick Salvi. « Le but n’est pas d’entretenir des tensions. On ne va pas remettre de l’huile sur le feu. Mais je le répète, on peut être dans la contestation. Je ne suis pas opposé aux libéraux, mais pour moi Bouchez n’est pas un libéral ! »

GLB persiste

A propos de la polémique sur les sous-entendus avec des organisations criminelles, Georges-Louis Bouchez dément avoir parlé de « mafia ». Mais il rappelle que le dossier en question traitait du transfert du Service d’accueil d’enfants (SAE) du CPAS vers l’ASBL Enfance Solidaris, d’une part sans appel d’offre, et qu’il y avait clairement un conflit d’intérêts dans le chef de la présidente du CPAS (point finalement retiré de l’ordre du jour). « Cela ressemble à des pratiques du sud de l’Italie », persiste Georges-Louis Bouchez ce samedi.

Des oeufs sur le sol à l’entrée de Mons Expo. - D.R.