Deuxième plateau des artistes au Poche Théâtre: une quinzaine d’artistes sur scène, dont les Carolos Youri et Yann Lejeune

Tous deux membres de la C Compagnie, Youri et Yann participent à de nombreux événements où ils sont tour à tour costumés (surtout des tenues fantasy ou à tendance médiévale), échassiers, jongleurs, conteurs, gonfleurs de ballon… Toujours très éclectique, cette deuxième soirée du « Plateau des Artistes » réunissait également Chelsea Hugé, Axel Tedesco, Déby Busia, Daisy Bouillon, Amarilys Gressens, Laurane Weickmans, et au théâtre/stand up : Davina Dusabimana, Mélina Delforge, Antoine et Thibault Brandin, Courteny Desagher, Jonas et Christophe Maison. Prochain plateau des artistes prévu en avril 2023.