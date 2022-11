Coupe du monde 2022: le gardien du Cameroun André Onana va quitter le Qatar après son altercation avec son sélectionneur

Ce lundi, André Onana a été écarté de la sélection avant la rencontre contre la Serbie (3-3). Suite à son altercation avec son sélectionneur Rigobert Song et sa mise à l’écart du groupe, le joueur de l’Inter Milan va prendre un avion afin de quitter le Qatar.

André Onana va quitter le Qatar ce mardi et s’envolers vers Paris avant de rejoindre Yaoundé, la capitale du Cameroun. Le gardien de l’Inter Milan avait été écarté à cause de son comportement. A l’origine, le sélectionneur aurait demandé à son gardien de prendre moins de risques dans son positionnement sur le terrain et surtout dans son jeu au pied après la défaite face à la Suisse.

Ce lundi, Song avait évoqué un problème de comportement : « Dans un groupe, il faut respecter les règles (…) On aura le temps de mieux vous expliquer de quoi il s’agit, mais il faut faire avec ceux qui ont l’envie et sont capables de défendre les couleurs du pays. »

Avec un seul petit point, le Cameroun est en très mauvaise posture dans le Groupe G mais peut toujours rêver des huitièmes de finale de la Coupe du monde. Pour cela, Les lions Indomptables doivent battre le Brésil, ce vendredi à 20h.