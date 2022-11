La FGTB ne veut pas des «mesures sparadraps» posées sur la norme salariale

Les mesures « sparadraps » posées sur la norme salariale à 0 %, comme le chèque consommation allant de 500 à 750 euros au sein des entreprises ayant eu de bons résultats, ne profitent pas à la concertation sociale, insiste le syndicat socialiste. « Les travailleurs et travailleuses méritent plus, et mieux », martèle-t-il.

Selon les termes de la proposition fédérale, l’indexation automatique sera conservée mais la marge salariale sera par contre nulle durant les deux prochaines années, quel que soit l’indice. Les entreprises qui s’en sortent bien pourront toutefois accorder une prime allant jusqu’à 500 euros à leurs salariés, à condition qu’un accord sectoriel soit conclu à cet effet. Une clause échappatoire est également prévue pour les entreprises qui ne disposent pas de ces moyens financiers. Celles aux bénéfices exceptionnellement élevés pourront octroyer jusqu’à 750 euros à leurs travailleurs.