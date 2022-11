Fofana conteste avoir porté des coups sur Gaetano Sedici, à Prés-Javais à Verviers: «J’ai pris un couteau dans chaque main et j’ai fait de grands gestes pour tenter d’écarter les gens»

C’était le 11 mai 2018, dans le quartier de Prés-Javais à Verviers. Gaetano Sedici a été tué d’un coup de couteau planté dans le cœur alors qu’il tentait d’intervenir pacifiquement dans une bagarre. Ilyas Addarsi (31 ans) et Sohayb Chouaa (30 ans) avaient également été touchés par des coups de couteau.

Lors de son interrogatoire par le président Philippe Gorlé, Lamine Fofana a exposé qu’il est né en Côte d’Ivoire en 1986. Il y a vécu avec son père, décédé lorsqu’il avait 9 ans. Lamine Fofana a ensuite été élevé par son grand frère et a appris la menuiserie, avant de travailler dans les transports. C’est en novembre 2009 qu’il est arrivé en Belgique avec un faux passeport.

Lamine Fofana dit avoir esquivé des coups avec une barre de fer. Impliqué dans la bagarre, lors de laquelle il a aussi reçu une poubelle sur la tête, il a fait de grands gestes avec les couteaux pour effrayer les protagonistes. Il reconnaît avoir touché superficiellement Ilyas Addarsi et Sohayb Chouaa au cours de la mêlée, mais il conteste avoir touché Gaetano Sedici.

« Quand je suis arrivé dans le quartier, il y avait de la bagarre partout. J’ai vu des gens courir dans tous les sens. Je me suis mis à courir pour aller vers la maison occupée par mon cousin. J’ai vu une dizaine de personnes occupées à tabasser quelqu’un. Ces personnes avaient toutes des armes blanches, des barres de fer ou des battes de base-ball dans les mains. J’ai pris un couteau dans chaque main et j’ai fait de grands gestes pour tenter d’écarter les gens », a raconté l’accusé.

Le jour des faits, le 11 mai 2018, Lamine Fofana a été appelé par ses proches et membres de sa famille, qui lui ont expliqué qu’une bagarre avait lieu devant la maison de son cousin. Plusieurs individus voulaient s’en prendre à Moussa Fofana, qui s’était adressé à une jeune fille pour lui dire qu’elle était belle.

La victime est décédée d’un coup planté de manière profonde dans le cœur. Quatre témoins désignent Lamine Fofana comme l’auteur de ce coup. En tout, trois personnes auraient reçu des coups de couteau de Lamine Fofana en l’espace de 45 secondes. Mais l’accusé prétend ne pas se souvenir de celui qui a touché Gaetano Sedici.