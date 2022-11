Un vibrant hommage rendu à Disneyland Paris pour Michelle, une mère de famille décédée à 34 ans: «C’était tellement spécial d’avoir cette opportunité»

L’année dernière, Michelle, s’en allait à 34 ans. Comme le rapporte The Yorshire Live, la maman laissait alors derrière elle son partenaire Leon et leur fille Sarabi, âgée de 6 ans et dont le prénom fait référence à un personnage du « Roi Lion ». Une performance de danse sur le thème film a d’ailleurs été réalisée à Disneyland Paris afin de lui rendre hommage.

C’est la « Paris Cherise Dance Company », l’école de danse de Bradford dans laquelle la fille de Michelle est active, qui a décidé d’organiser ce spectacle en sa mémoire. Ce sont donc 18 danseurs qui se sont envolés vers Paris à cette occasion. Sur place, ils ont été rejoints par 14 autres artistes de Holyhead.