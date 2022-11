Deux voisins sexagénaires de Beyne-Heusay se disputent à coups de sabre

Ce lundi matin, une nouvelle altercation s’est produite entre deux voisins qui habitent le même immeuble à Beyne-Heusay. « Il y a déjà eu plusieurs litiges entre eux depuis quelques temps mais cela s’était calmé », précise le parquet de Liège.

Ce lundi matin, un habitant de 68 ans de Beyne est donc rentré chez lui au rez-de-chaussée d’un immeuble et a constaté qu’on s’était introduit dans son domicile et qu’il y avait des dégâts. Il a suspecté son voisin de 66 ans qui habite au premier étage de l’immeuble et une nouvelle altercation entre les deux hommes a eu lieu. Le sexagénaire de 66 ans, qui ne semble pas sain d’esprit, a jeté des billes sur son voisin avant de le poursuivre avec un sabre !