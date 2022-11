La Give Box de Celles considérée comme une décharge: «Déjà la 4e ou 5e fois qu’elle est vandalisée, ce n’était plus tenable», regrette Michaël Busine, le bourgmestre

Construite par un étudiant lors de la campagne Été Solidaire en 2020, la Give Box avait été installée au pied de l’église de Celles il y a de ça maintenant plus de deux ans et demi donc. Pour les citoyens, cette box leur permet d’y déposer librement des objets dont ils n’avaient plus d’utilité mais qui pouvaient encore servir pour d’autres personnes. Bien entendu, des règles de base avaient été fixées comme le fait de ne pas déposer de denrées périssables, de médicaments ou vêtements ou encore des objets en mauvais état. Malheureusement, cela n’a pas vraiment été respecté… « Les gens y mettent soit leurs déchets, soit des objets autres que ce pour quoi la box a été créée », regrette le bourgmestre. « C’est déjà la 4e ou 5e fois en un peu plus de deux ans que cela arrive. C’en est trop. À chaque fois qu’il y a eu quelque chose, nous avons changé la box d’endroit mais les tests ne se sont jamais avérés concluants. Pourtant, dans ce dernier endroit, il y avait un contrôle social de la part de l’initiateur du projet, donc il y avait de l’espoir mais malgré ça, rien n’a changé. C’est vraiment dommage ! »

Au Pôle Culturel

Mais attention, la Give Box ne disparaît pas. Une bonne chose pour les gens qui en faisaient bon usage ! « Il y en aura bien une qui sera seulement accessible pendant les heures d’ouverture du Pôle Culturel. Nous avons bien réfléchi à toutes les possibilités et pour le moment, celle-là nous convient le mieux. Il y aura ainsi un contrôle complet puisque ce sera dorénavant à l’intérieur. Après, je trouve ça quand même très triste que ce ne soit plus accessible pour les citoyens 24 heures sur 24 comme c’était le cas avant. Mais les abus étaient trop nombreux pour ne pas changer les choses ».