«Mercredi» (Netflix): qui se cache derrière la Chose? Est-ce une vraie main qui a été utilisée? (photos)

Comme on peut le voir sur des images partagées par Netflix, Victor Dorobantu a dû faire preuve de souplesse. « Tout ce procédé était assez difficile. On a tout fait, à un tel point que la Chose exprime ses émotions à travers ses gestes et le langage du corps. Nous avons improvisé et fait en sorte de la rendre la plus naturelle possible », a expliqué l’acteur sur son compte Instagram.