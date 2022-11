L’Otan craint de nouvelles attaques russes sur l’Ukraine

« Oui, nous pouvons nous attendre à davantage d’attaques », a-t-il affirmé à son arrivée au parlement roumain à Bucarest, qui accueille durant deux jours une réunion des ministres des Affaires étrangères des trente pays de l’Otan, ainsi que leurs homologues suédois et finlandais.

La Russie « attaque maintenant des cibles civiles, des villes, parce qu’elle n’est pas en mesure de gagner du territoire et d’éviter que l’Ukraine ne libère de plus en plus de territoire », a déclaré M. Stoltenberg. Il a ajouté ignorer combien de nouvelles attaques seraient menées par Moscou, qui vise désormais les infrastructures critiques ukrainiennes, ce qui a provoqué des coupures massives d’eau et d’électricité, notamment dans la capitale Kiev.