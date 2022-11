«Votre déchet, c’est destination poubelle !» : Be WaPP et le TEC veulent améliorer la propreté des arrêts de bus notamment en province de Luxembourg

Sensibiliser les usagers et les inviter à utiliser poubelles et cendriers est essentiel. Cinq communes réparties sur tout le territoire wallon (une par province) participent au test qui aura lieu durant un mois : La Bruyère (Namur), Forenville (Luxembourg), Burdine (Liège), Chaumont-Gistoux (Brabant wallon) et Beloeil (Hainaut).

Pourquoi les abribus ?

« Tout simplement parce qu'ils sont cités dans le top 3 des lieux les plus problématiques en termes de malpropreté, selon une étude que nous menons chaque année via l'institut Dedicated, explique Valérie Cartiaux, porte-parole de Be WaPP. Ils font à ce titre l'objet d'une attention toute particulière. » Ainsi a eu lieu en juin 2021 une campagne de sensibilisation à la propreté à l'attention des usagers du TEC. Avec pour slogan « Votre déchet, destination poubelle ou destination nature ? », l'objectif était de sensibiliser la réflexion du grand public par rapport à la gestion de ses déchets. Ce fut également l'occasion de rappeler qu'un déchet ne finit pas sa course là où il est jeté. C'est souvent le début d'un long parcours, nuisible tant à la faune et à la flore qu'au bien-être de la population. « Mais cette fois, indique encore Valérie Cartiaux, ce sont les usagers et les communes qui sont visées par cette campagne car ce sont ces dernières qui sont en charge de l'entretien des abribus. »