Eden Hazard balaie les rumeurs de tension chez les Diables: «Je ne me suis pas battu avec Vertonghen, je n’oserais pas…»

Ce mardi à 13h, Eden Hazard et Thibaut Courtois ont remplacé Yannick Carrasco et Arthur Theate lors d’une conférence de presse d’avant-match alors que les rumeurs de tension au sein du groupe des Diables. Le capitaine était le premier à réponre aux questions des journalistes. Il a d’abord balayé ce qui avait filtré dans les médias depuis ce lundi. « Il n’y a pas eu grand-chose après le match. Il y a beaucoup de bêtises entendues. On s’est parlé hier lors d’une réunion avec tous les joueurs, et on a deux jours pour se préparer. On est soudés et prêts pour aller chercher la victoire (…) On a eu une bonne heure de réunion, il y a eu des bonnes et des moins bonnes choses. On s’est dit les choses, mais il faut aller de l’avant maintenant. On ne s’est pas battu avec Jan Vertonghen, et je n’oserais d’ailleurs pas me battre avec lui, il est plus bien plus grand que moi (rires). On a eu une bonne réunion hier (lundi) entre nous. On a dit ce qu’il fallait dire. », a-t-il déclaré.

Il a ensuite tout de même expliqué que le changement de joueurs pour la conférence avait été pris par les joueurs. « Lors de la réunion, on a décidé de changer le programme de la conférence de presse. Ce n’était pas à Yannick, même s’il a de l’expérience, et Arthur de venir. C’était mieux que deux cadres de l’équipe viennent s’expliquer, c’est le cas avec Thibaut et moi aujourd’hui. »

Le capitaine est également conscient de la déception autour des résultats. « On doit faire mieux, on n’est pas à la hauteur des attentes. Celles placées par le public ou vous, les journalistes. Il y aura peut-être des changements, ou pas, dans la composition d’équipe jeudi. Tout ce qui compte, c’est de montrer qu’on est ensemble. »