Un nouveau parking de dissuasion s’installe au nord de Bruxelles

Ce premier P+R au nord de Bruxelles, d’une capacité de 50 places, vient s’ajouter aux deux P+R à accès contrôlé situés à l’ouest (parking Ceria) et à l’est (parking Crainhem) du territoire bruxellois. Tout comme pour ces derniers, l’accès au P+R UZ Brussel sera gratuit. Il sera toutefois limité aux seuls abonnés afin d’assurer que son utilisation soit réservée aux utilisateurs des transports en commun.

Cet espace est également le premier P+R mutualisé à Bruxelles, dans le cadre d’un partenariat public privé entre l’UZ Brussel, parking.brussels et le gestionnaire du parking, Apcoa.

Son adresse précise est le 253 de l’avenue de l’Arbre ballon, et il est accessible depuis le Ring 0 – E19, sortie 9. Il est relié à la station Simonis par les lignes de tram 9 et de bus 13, à la gare du Nord par la ligne de bus 14 et à la place De Brouckère par le bus 88.