Un ruisseau pollué par du mazout à Uccle

Les plongeurs du Siamu ont placé un barrage flottant pour éviter la propagation de la nappe. La source de la pollution vient en Flandre et reste pour le moment indéterminée. Les différentes autorités et organismes compétents de Bruxelles et du Brabant Flamand assureront le suivi des opérations. La Protection Civile viendra sur place pour neutraliser le carburant et dépolluer le ruisseau.