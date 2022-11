Tensions dans le vestiaire des Diables: Eden Hazard a parlé avec Kevin De Bruyne, «Il croit en ce groupe, sinon il ne serait pas au Qatar»

Eden Hazard s’est présenté en conférence de presse ce mardi, pour répondre aux nombreuses questions des journalistes concernant les tensions dans le vestiaire des Diables rouges.

de videos

Et après avoir rapidement calmé le jeu, le capitaine des Diables a tenu à rassurer concernant l’état d’esprit de Kevin De Bruyne. « J’ai parlé avec lui et il croit en ce groupe, sinon il ne serait pas au Qatar en ce moment », a insisté Hazard.

Lire aussi> Eden Hazard réagit aux tensions chez les Diables rouges: «Beaucoup de bêtises ont été entendues, on s’est dit ce qu’il fallait se dire»

« Il voulait juste dire que le groupe est plus vieux qu’il y a quatre ans. Il a raison, on est tous plus vieux. Thibaut, les défenseurs, les milieux, les attaquants », a-t-il ensuite poursuivi, en référence à l’interview publiée ce samedi par le Guardian, dans laquelle De Bruyne affirmait, avant la Coupe du monde, que les Diables n’avaient aucune chance de l’emporter en raison de leur âge.

Lire aussi> «Gagner la Coupe du monde? Aucune chance, nous sommes trop vieux»: Kevin De Bruyne catégorique sur les chances des Diables au Qatar