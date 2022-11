Chez Audi, « Performance » rime avec « Puissance »

En augmentant la pression de suralimentation (de 2,4 à 2,6 bars) du moteur V8 biturbo 4.0 litres, la puissance des RS 6 et RS 7 passe de 600 à 630 ch, et le couple de 800 à 850 Nm ! De quoi emmener la petite famille de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes. Et pour en avoir plein les oreilles, Audi a réduit l’insonorisation du moteur, ce qui, au passage, fait perdre 8 kilos à ces deux monstres de plus de deux tonnes. Cerise sur le gâteau : un nouveau différentiel central mécanique réduit le sous-virage lorsque le conducteur sort la grosse attaque.

Plus de 300 km/h !

Comme il se doit, le pack RS Dynamic fait partie de la dotation de série des RS 6 et RS 7 Performance. Il comprend le relèvement de la vitesse de pointe à 280 km/h ainsi que le différentiel quattro sport sur l’essieu arrière. Et si ça ne suffit pas, un pack RS Dynamic plus est disponible en option. La vitesse maxi passe ainsi à 305 km/h et le système de freinage en céramique assure des décélérations extrêmes. Prix de départ : 139.350 €.