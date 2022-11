Moins d’un an après son ouverture, la success-story s’arrête net pour le magasin «Fringuez moi by Charlotte»: «Les liquidations ont commencé»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Clap de fin pour la belle histoire du magasin « Fringuez moi by Charlotte ». La boutique de vêtements est née il y a un peu moins d’un an alors que, durant le confinement, Johann et Charlotte s’étaient lancés dans la vente de vêtements grâce à des lives sur les réseaux sociaux.

Leur activité avait pris de l’ampleur, ils avaient décidé de passer du virtuel au réel et s’étaient installés dans la surface commerciale anciennement occupée par Gerry Weber, rue de Herbesthal à Eupen.

Une véritable success story pour le couple de Baelen qui occupait 800 m2 et qui faisait le bonheur de nombreuses clientes avec des vêtements de qualité vendus à des prix abordables. Malheureusement, l’histoire va s’arrêter là.