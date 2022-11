Ole, étudiant allemand en échange scolarisé à Pont-à-Celles, recherche une nouvelle famille d’accueil: «Nous aimerions qu’il puisse passer les fêtes avec elle»

Qui n’a jamais été tenté par la découverte d’une autre culture ? L’immersion au sein d’un pays étranger au nôtre, l’apprentissage d’une nouvelle langue… Tout ceci, beaucoup d’étudiants le vivent au travers d’échanges. Ole, un jeune Allemand de 16 ans, vit actuellement en Belgique. Il a commencé son programme d’échange interculturel fin août de cette année et est scolarisé à l’Athénée de Pont-à-Celles. Malheureusement, il traverse une période un peu compliquée puisque pour pouvoir poursuivre son immersion, il est à la recherche d’une nouvelle famille d’accueil.

« Ole est venu en Belgique le temps d’une année scolaire, afin d’y découvrir la culture et la langue mais, aujourd’hui, il a besoin d’une nouvelle famille d’accueil et c’est très compliqué de lui en trouver une », déplore Mégane Denis, coordinatrice des étudiants internationaux pour YFU Bruxelles Wallonie. « Je ne sais pas si l’inflation y est pour quelque chose mais il devient de plus en plus difficile de trouver des foyers pour ces étudiants internationaux. »