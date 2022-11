Lancia : la renaissance

En attendant de pouvoir admirer l’Ypsilon, qui sera la première Lancia de la nouvelle ère électrique, la marque présente son nouveau logo et le style Pu+Ra (pur et radical) qui définira les futurs modèles. Principalement inspiré du logo de 1957, qui a été introduit pour la première fois sur la Lancia Flaminia, le nouveau logo s’enracine dans le passé pour se projeter dans le futur. Il ornera l’Ypsilon, la nouvelle Delta ainsi qu’un nouveau modèle haut de gamme dont on ne sait encore rien.

Formes sensuelles et sportives

Ce que l’on sait, par contre, c’est que Lancia va faire revivre, de manière contemporaine, le style des modèles qui ont marqué l’histoire de la marque. Ils appellent cela « Lancia Pu+Ra Design ». On y retrouve les formes douces et sensuelles des Aurelia et Flaminia, mais aussi des références sportives aux Stratos et Delta. Le tout combiné à des inspirations de mobilier, d’architecture et de mode à l’italienne.