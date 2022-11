Une délégation roumaine de la ville de Ramnicu Sarat était à Ath

Ce week-end, cette délégation municipale a participé à l'accueil organisé à l'occasion de la fête nationale de la Roumanie, mais à aussi rencontrer des représentants de l'administration locale afin de discuter de projets culturels. La vice-présidente de l’association RoAth Belgium, l’Athoise Frédérique Meulewaeter explique que « l’ association favorise les échanges culturels et philanthropiques entre les deux communautés, athoise et roumaine, en organisant des activités et en participant aux manifestations de la cité ».

Celle-ci a tenu à déposer une gerbe de fleurs au pied de l’Arbre du Souvenir dans le parc de l’Esplanade d’Ath.