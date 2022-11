Voici la vraie raison pour laquelle Eden Hazard et Thibaut Courtois ont remplacé Arthur Theate et Yannick Carrasco en conférence de presse

La conférence de presse des Diables de ce mardi était logiquement très attendue, en raison des tensions entre différents joueurs du noyau belge. Mais, alors que Yannick Carrasco et Arthur Theate étaient au programme du jour, ce sont finalement Eden Hazard et Thibaut Courtois qui se sont présentés, sur le coup de 13 heures, pour répondre aux questions des journalistes.

de videos

Un choix purement sportif ? Absolument pas. Eden Hazard a révélé la vraie raison qui se cache derrière cette décision lors de la conférence de presse. « Dans la réunion que nous avons eue entre les joueurs, on a décidé de changer le programme de la conférence de presse », avoue-t-il. « Ce n’était pas à Yannick, même s’il a de l’expérience, et Arthur de venir. C’était mieux que deux cadres de l’équipe viennent s’expliquer, c’est le cas avec Thibaut et moi aujourd’hui. »