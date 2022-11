Attention à Oreye: l’accès au rond-point «Ramkin» fermé durant une semaine, des déviations mises en place

La fermeture complète des accès au rond-point « Ramkin » entrainera la mise en place de nombreuses déviations et occasionnera certainement des complications lors de vos déplacements.

>De Crisnée vers Tongres : déviation via la rue de la Westrée et la chaussée Romaine.

De plus, les automobilistes venant de Crisnée et allant vers Tongres, seront invités à continuer sur la N614, à hauteur du giratoire au carrefour entre la chaussée Verte et la Grand’Route pour rejoindre la N69.