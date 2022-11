Diables rouges: 24 joueurs présents à l’entraînement collectif, Eden Hazard et Kevin De Bruyne à l’écart du groupe

Deux jours après la débâcle face au Maroc (0-2), les Diables rouges se sont entraînés collectivement pour la première fois sous le regard de la presse nationale et internationale. Malgré les vives tensions au sein du vestiaire, 24 joueurs de la sélection de Roberto Martinez étaient présents, ce mardi, sur la pelouse d’entraînement à Abu Samra. Y compris Romelu Lukaku, revenu de blessure et qui pourrait commencer ce jeudi contre la Croatie (16h). Seuls Eden Hazard, le capitaine des Diables rouges, et Kevin De Bruyne travaillaient, en baskets, à l’écart du groupe avec le kiné Lieven Maesschalck.

Pour rappel, les Diables rouges sont quasiment dans l’obligation de l’emporter ce jeudi s’ils veulent poursuivre l’aventure au Qatar.