Guy s’écroule au sol après un «bête coup de poing» lors d’une soirée à Barbençon: les conséquences sont graves...

On est le 28 janvier 2017 à Barbençon. Il est 2 heures du matin, la fête bat son plein et tout le monde a un peu picolé. La scène se déroule à l’extérieur de la salle. « Je me suis disputé avec sa copine et j’ai balancé son GSM. Elle est allée le récupérer. Trois hommes l’ont regardée faire et l’un d’eux lui a fait une remarque. J’étais énervé, je me suis approché, je lui ai mis un coup de poing au visage et je suis parti en courant », précise Florent. Il n’a que 19 ans à l’époque, il travaille et n’a pas l’habitude de « se faire remarquer », comme on dit.

Pas de bol

Guy ne s’attendait manifestement pas à ce coup de poing, il avait les mains dans les poches et s’est écroulé, en plein sur son épaule droite.