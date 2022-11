Didier Gosuin, bourgmestre honoraire d’Auderghem soutien François De Smet: ««Tout retour en arrière serait préjudiciable pour l’avenir de DéFI»

Après le désistement de Pascal Georgen, deux candidats s’opposent dans le cadre du renouvellement de la présidence de DéFI. Il s’agit de Michaël Vossaert député bruxellois et président du comité permanent bruxellois, et François De Smet, actuel président et député fédéral. Didier Gosuin, ancien Ministre Bruxellois et Bourgmestre honoraire d’Auderghem, ainsi que Sophie de Vos, Bourgmestre d’Auderghem, annoncent qu’ils soutiendront la candidature de François De Smet. Au vu des enjeux internes fondamentaux que représente cette élection présidentielle pour l’avenir de DéFI, les deux Auderghemois sont arrivés à la conclusion qu’ils ne pouvaient pas rester dans le silence et se mobilisent pour la réélection de François De Smet.

François De Smet a mené, depuis plus d’un an, un immense travail avec l’ensemble des membres du parti en toute transparence de redéfinition de notre projet politique. « Nous sommes à la veille d’importantes élections fédérales, régionales, provinciales et communales. Dans ce contexte qui s’annonce difficile, il me paraît hasardeux et téméraire de changer en cours de route de capitaine », souligne Sophie de Vos. « Qui peut croire, à moins d’être présomptueux, être en capacité en un si court laps de temps de s’imprégner d’une nouvelle fonction politique et remplacer le Président actuel, de se faire une place dans la sphère politique et médiatique, de finaliser un nouveau programme électoral et de mettre en mouvement la militance d’un parti. La tâche est gigantesque, surhumaine donc périlleuse », poursuit Didier Gosuin.

De plus, il est indispensable de ne pas briser l’élan de nouveauté qu’a osé Olivier Maingain en ouvrant DéFI à la société civile par le biais d’une personnalité, non issue du sérail politique. En effet, François De Smet, par sa formation, son parcours et sa fraîcheur politique, détonne dans l’environnement politique et médiatique habitué à l’entre-soi. Il interpelle par son sens de la nuance et sa volonté permanente d’expliquer pour convaincre plutôt que vouloir convaincre à coups de références idéologiques surannées ou de tweets racoleurs.

« Tout retour en arrière serait préjudiciable pour l’avenir de DéFI. Je persiste à vouloir faire de DéFI un parti politique novateur, au ton juste et progressiste, ouvert sans ornière aux enjeux de demain. », ajoute Didier Gosuin. « François a un ton différent qui séduit bien au-delà de notre parti. Il prend de la hauteur par rapport à la politique politicienne. Nous avons une énorme chance de l’avoir comme président, ne le perdons donc pas ! », conclut Sophie de Vos.