Assassinat de Jérémy, un SDF, à Auderghem: des peines de 20 ans de prison requises

Dimitri Hamard et Jacques Galand ont avoué avoir porté des coups à la victime, le premier avec une hache, le second avec un rasoir coupe-chou, le 13 mai 2020, derrière la banque. D’après les témoignages des autres sans-abri qui fréquentaient les lieux, la compagne de Dimitri Hamard, Claire Slowinsky, était présente. Celle-ci a contesté avoir assisté aux coups, mais elle a par contre avoué être retournée, le lendemain des faits, auprès du corps de Jérémy Simon pour subtiliser sa carte de banque et un billet de 50 euros qu’il portait sur lui, dans le but d’assurer sa fuite avec Dimitri Hamard.