Le CPAS de Tournai organise des ateliers de sensibilisation à la retraite pour ses agents

La retraite est un moment important dans une vie. C’est une étape qu’il n’est pas toujours évident de franchir et qu’il convient de préparer après une carrière professionnelle bien remplie. C’est pourquoi la cellule bien-être et motivation du service du personnel du CPAS de Tournai organise, pour ses agents qui atteindront l’âge de la pension en 2023, des ateliers de sensibilisation pour « bien entreprendre sa retraite ». « Entreprendre » n’est pas un mot choisi au hasard, car il s’agit de faire en sorte que les participants deviennent « auteurs de leur vie », selon l’expression de Monsieur Pierre Degand, animateur de ces ateliers de sensibilisation. Celui-ci est le fondateur du Réseau Sequoia, une ASBL dont l’objectif est « d’aider les seniors à être en forme comme jamais et les retraités à se sentir moins en retrait ». Sous forme d’un atelier d’échanges, Pierre Degand aborde, avec les participants, les divers aspects d’une vie après le travail : vie sociale, vie familiale, activités, déménagement, vie affective, santé, etc. « C’est important de mieux se connaître afin de développer un projet de vie », explique-t-il. « La retraite est un moment qui peut changer une vie. C’est une transition qui se doit d’être accompagnée de manière positive et constructive », fait remarquer la Présidente du CPAS de Tournai, Madame Laetitia Liénard. Elle a rendu visite aux participants au deuxième atelier qui se déroulait à la maison de repos et de soins « À l’’Ombre du Temps » à Kain. La psychologue de la cellule bien-être et motivation, Madame Manon Caby, accompagnait les participants. Le CPAS de Tournai met un point d'honneur à accompagner ses agents dès leur entrée dans l’institution jusqu'à leur départ.