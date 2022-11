Coupe du monde 2022: les Pays-Bas contre le Qatar, le Sénégal et l’Equateur se disputent une qualification pour les huitièmes (direct à 16h)

Ce mardi, la troisième et dernière journée du Groupes A de la Coupe du monde débute. Groupe dans le suspense est encore bien présent puisque seule l’élimination du Qatar a été entérinée. Comme le veut la tradition, les rencontres de groupe se joueront simultanément : Pays-Bas – Qatar et Équateur – Sénégal à 16 heures.

En tête du classement avec 4 points, les Pays-Bas affrontent le Qatar, qui espère arracher un point après avoir marqué un premier but contre le Sénégal. Bien qu’ils aient été assez chanceux contre le Sénégal, les ’Oranje’ ne devraient pas livrer une prestation bien triste comme face à l’Équateur. Mis sur orbite par Cody Gakpo, les Néerlandais ont ensuite laissé venir les Équatoriens, qui ont remis une copie emballante. Plus fringante, la Tri a égalisé par l’inévitable Enner Valencia, qui a marqué les six derniers buts de son pays en phase finale du Mondial.

Le classement du groupe :

Pays-Bas – Qatar

Les compositions

Pays-Bas : Noppert – Dumfries, Timber, Van Dijk, Aké, Blind – De Jong, De Roon, Klaassen – Memphis, Gakpo

Qatar : Barsham, Mohammad, Ahmed, Correia, Khoukhi, Hassan, Al Haydos, Madibo, Hatem, Ali, Afif

Équateur – Sénégal

Les compositions

Équateur : Galindez, Preciado, Torres, Hincapié, Estupinan, Franco, Gruzeo, Caicedo, Plata, Estrada, Valencia

Sénégal : Mendy – Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs – Gueye, Gueye, Ciss – Ndiaye, Sarr, Dia

