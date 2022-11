Permis accordé pour la construction du nouveau quartier résidentiel vert sur l’ancien site AstraZeneca à Uccle

Le projet du nouveau quartier résidentiel prévu sur l’ancien site AstraZeneca et à la place de l’immeuble de bureaux voisin de Therabel passe à la vitesse supérieure. Au mois d’octobre, la Commission de concertation avait déjà rendu un avis positif sous conditions sur le permis de bâtir du projet envisagé. La Région de Bruxelles-Capitale a octroyé le permis aux promoteurs Cores Development, LIFE et miix.

Selon l’étude de mobilité réalisée, il y aura un pourcentage de circulation en moins sur le nouveau site qu’il y a deux ans, lorsque les bureaux étaient encore tous utilisés. Les riverains et les visiteurs pourront facilement stationner puisque 41 places de parking supplémentaires ont été prévues. Au total, il y aura 214 places de parking. Il sera aussi possible de recharger son véhicule électrique.

« Dans une ville comme Bruxelles, la demande de logements est si grande qu’il faut oser bâtir des projets comme celui-ci. Il en va de notre responsabilité sociale en tant que promoteurs. Nous devons rendre les logements urbains plus attrayants et créer des logements plus accessibles. Ce nouveau quartier résidentiel sera l’un des plus verts de Bruxelles, à 250 mètres de la gare. » souligne Toon Haverals, Managing Partner du promoteur LIFE.