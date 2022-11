Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Robert Spehar. Un nom qui sent bon les années nonante, les matches du FC Bruges et le suivi des scores via le télétexte de la VRT. Avec son compère Mario Stanic, Spehar a été la terreur des rectangles du championnat belge durant deux saisons chez les Blauw en Zwart. Avec un titre de meilleur buteur et une Coupe de Belgique avant de filer à l’AS Monaco. International à dix reprises, il fera encore un petit crochet par la Belgique du côté du Standard pendant quelques mois. Un passage moins remarqué pour un attaquant de rectangle qui vivra un match spécial ce jeudi. Même si celui qui est aujourd’hui agent de joueurs après avoir été président d’Osijek – le club de ses débuts – espère avant tout une qualification de son pays.

de videos

Robert Spehar, comment voyez-vous la rencontre de ce jeudi entre la Belgique et la Croatie ?

Toute la Croatie attend impatiemment le match de jeudi contre la Belgique. Il y a beaucoup d’optimisme après le succès face au Canada. Mais la Croatie ne doit pas croire que la Belgique est en crise et que ce sera facile. Pour moi, cela reste du 50/50. La Belgique doit gagner. La Croatie, elle, peut fait un partage. Mais elle n’est pas capable de garder le zéro. Avant le tournoi, j’espérais que les deux sélections passent au tour suivant mais, malheureusement, ce n’est pratiquement pas possible. À choisir, et malgré mes passages à Bruges et au Standard, j’espère une victoire de la Croatie.

La Belgique est davantage au bord du précipice que la Croatie. Qu’avez-vous pensé des deux premières prestations des Diables rouges face au Canada et au Maroc ?