Les voisins des Etablissements Collignon qui ont brûlé ne peuvent pas rentrer chez eux à Grivegnée

Afin de faciliter l’accès au site en proie aux flammes, des engins de génie civil ont été requis, avait précisé de son côté la police de Liège, qui a évacué plusieurs habitants. «Préventivement, plusieurs maisons situées rue de la Tuilerie et jouxtant le site ont été évacuées et leurs occupants conduits vers le commissariat de Bois-de-Breux, situé non loin, le temps que l’incendie soit maîtrisé. Les rues de l’Espoir, de la Tuilerie et de la Mutualité ont été fermées à la circulation pour faciliter le travail des pompiers.»