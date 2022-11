Le centre Climat inauguré ce mardi sur le site de l’Observatoire d’Uccle

Ce nouveau pôle d’expertise en matière de recherche climatique a pour objectif de coordonner la recherche en Belgique, de jeter des ponts entre scientifiques et politiques et de favoriser la coopération entre les secteurs associatifs et privés.

Le centre s’implante sur le site de l’Observatoire à Uccle, qui regroupe déjà trois acteurs actifs dans la recherche climatique : l’Institut royal météorologique (IRM), l’Institut royal belge d’Aéronomie spatiale, et l’Observatoire royal de Belgique.