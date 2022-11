Crise énergétique, comment y faire face? Un atelier-conférence à Cerfontaine ce mercredi

Ce mercredi 30 novembre, un atelier-conférence est organisé à Cerfontaine sur le thème de la crise énergétique. Comment y faire face, comment agir maintenant pour aujourd’hui et demain, seront les questions qui guideront la réflexion.

François Desquesnes, député et chef de groupe Les Engagés au parlement wallon et membre de la commission Énergie interviendra. Ainsi qu’Elodie Belleflamme, conseillère politique en énergie et climat pour Ecolo. Ils apporteront leur point de vue et solutions. La conférence sera ponctuée de témoignages de citoyens, d’entreprises, d’associations et d’institutions sur la thématique de l’énergie.