L’arbre du Diquet à Ernage sera replanté, après la tempête Eunice

C’est un chêne sessile quercus petraea qui remplacera le peuplier mort. « Un chêne est plus solide, pour résister aux grands vents de la plaine. Et ses racines sont « tournoyantes », elles descendent vers le sol et n’affleurent pas le sol, ce qui serait dommageable pour l’arbre et gênant pour les cultures. Sa croissance est lente mais il peut vivre jusqu’à 1.000 ans », précise Laurence Dooms, échevine de l’Environnement à Gembloux.