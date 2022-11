Vous devez prendre un rendez-vous pour une mammographie? Il y a entre une semaine et un an et demi de délai pour un rendez-vous

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Deux ans pour un rendez-vous ! Caroline n’en revient pas. Devant prendre un rendez-vous pour une mammographie, elle contacte l’hôpital d’Arlon où on lui annonce que le prochain rendez-vous est deux ans plus tard, nous apprend-elle via le bouton Alertez-nous. Elle contacte alors Libramont, où on lui demande… de retéléphoner en septembre 2023 ! « Ils ne voulaient pas fixer de rendez-vous tellement le délai est long. Je me suis donc rabattue sur Arlon », confie-t-elle.

Deux ans, est-ce bien raisonnable ? Nous avons fait le tour de quelques hôpitaux pour voir ce qu’il en était. Verdict ? La réalité est très différente d’une région à l’autre. Les délais les plus longs sont en effet observés dans la province de Luxembourg. Le porte-parole de Vivalia, Fabian Namur, n’évoque pas les mêmes chiffres, mais les délais semblent toutefois importants. « Les chefs de service m’indiquent qu’il n’y a pas de rendez-vous avant un an à Libramont, tandis qu’à Arlon, ça va jusqu’à un an et demi. »