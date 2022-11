«Depuis le meurtre d’Esteban, je n’ose plus sortir toute seule, même en journée»: fatiguée des violences à répétition dans les rues de Namur, Léa se protège en utilisant l’application Sorority

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Faites attention à vous que ce soit les filles ou les garçons et ne rentrez jamais seul ». Ce sont par ces mots que Léa, jeune étudiante de l’Université de Namur, termine son post largement relayé sur les réseaux sociaux. Fatiguée de voir le centre-ville marqué par de plus en plus d’agressions, la jeune fille de 18 ans a donc décidé de donner un petit conseil pour se sentir un peu plus en sécurité : l’application The Sorority.