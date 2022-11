Le CHU UCL Namur se mobilise pour la Journée mondiale de lutte contre le SIDA

Le CHU UCL Namur se mobilise lors de cette journée afin d’informer et de sensibiliser. Le groupe hospitalier est l’un des centres de référence conventionnés offrant une prise en charge multidisciplinaire des personnes infectées par le VIH, les traitements pré- et post-expositions, le dépistage et traitement des infections sexuellement transmissibles.

Ce jeudi, l’équipe du CHU UCL accueillera les patients et visiteurs à un stand d’informations sur le site de Godinne. Au programme : sensibilisation par le jeu et présence de professionnels. Des écharpes rouges, disposées comme le ruban de lutte contre le SIDA, seront placées à différents endroits dans l’hôpital.

La prévention évolue. « En plus du préservatif et du dépistage, le traitement est devenu un outil de prévention à part entière. Aujourd’hui, les traitements bloquent la transmission du VIH et permettent aux personnes séropositives de vivre plus longtemps en bonne santé », annonce le groupe hospitalier namurois.