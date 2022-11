Découvrez les bénéfices que pourrait engendrer la création d’une piste cyclable entre Arlon et Luxembourg

La feuille de route vélo devrait inciter les citoyens à utiliser davantage le vélo, car cela a des effets positifs. C’est ce que démontre une étude unique intitulée « Analyse coûts-avantages du vélo au Benelux et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie », réalisée à la demande des deux régions par Transport & Mobiliteit Leuven. Chaque kilomètre parcouru à vélo représente un bénéfice net pour toute la région, avec notamment un effet positif sur la santé et la réduction des embouteillages.

Lancée ce 28 novembre, la feuille de route présentée par les pays du Benelux et la RNW est le résultat de l’un des points d’action de la déclaration vélo du Benelux de 2020, une déclaration ministérielle à laquelle se sont joints plusieurs pays européens et qui a été adoptée dans une déclaration européenne sur le vélo en 2022.

Lire aussi> «Votre déchet, c’est destination poubelle !» : Be WaPP et le TEC veulent améliorer la propreté des arrêts de bus notamment en province de Luxembourg

Si 1 % de tous les kilomètres parcourus en voiture dans la région Benelux-NRW était remplacé par des kilomètres parcourus à vélo, un gain net de 13,6 milliards d’euros pourrait être réalisé. Cela comprend 10 milliards d’euros d’avantages pour la santé (gains de productivité, réduction des coûts de sécurité sociale, diminution du risque de maladie grave et de décès) et quelque 3 milliards d’euros d’avantages économiques liés à la réduction des encombrements. L’étude conclut donc qu’investir dans le vélo, c’est investir dans la santé publique. C’est en partie ce que vise la feuille de route. « Actuellement, 50 % des déplacements effectués sont inférieurs à 5 km. Ainsi, il faut intégrer systématiquement le vélo dans tous les projets routiers et faire du vélo un mode de transport individuel à part entière tout en garantissant une infrastructure cyclable continue et sécurisée à travers le pays. Ce mode de transport doit connaître la plus grande progression dans les années à venir », affirme le Vice-Premier ministre luxembourgeois, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch (présidence Benelux).