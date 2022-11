Ils abandonnent leur voiture après avoir été victimes d’un accident à hauteur du rond-point du bois d’Havré!

Des débris et des lignes bleues sont visibles sur place. - T.D.

Quelques heures plus tôt, la zone de police Mons-Quévy avait reçu un appel pour un accident à hauteur de ce rond-point. Une voiture a terminé sa course sur le toit ! D’après les premiers éléments de l’enquête, une seule voiture est en cause. Des traces de sang étaient présentes à l’intérieur du véhicule…