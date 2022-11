L’AS Eupen disputera un match amical face à Saint-Trond ce samedi

« Les tribunes T1 et T1bis seront ouvertes pour les supporters de l’AS Eupen, la tribune T4 sera à la disposition des supporters de l’équipe visiteuse. Le KAS Lounge sera également ouvert à l’occasion du match. Le prix d’entrée pour les jeunes et les adultes est de 5 euros, l’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans », communique l’AS Eupen, précisant aussi que « les tickets peuvent être achetés au guichet ainsi qu’à partir de ce mercredi 30 novembre à 09h et jusqu’au coup d’envoi samedi à 15h00 également dans le Ticket-Onlineshop de l’AS Eupen. »