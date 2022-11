Anderlecht s’envole pour son stage en Crête sans Wesley Hoedt et sans T1

Pendant que les Diables rouges tentent de recoller les morceaux à quelques heures de défier la Croatie, les Anderlechtois vont eux aussi essayer de reconstruire une base solide en vue du deuxième tour. Mais également dans la perspective des deux dernières échéances de 2022, le 21 décembre à Genk pour la reprise post-Mondial en 1/8 de finale de la coupe de Belgique et cinq jours plus tard à Charleroi pour des retrouvailles déjà très attendues avec… Felice Mazzù.

Actuellement onzième en Pro League, le RSCA n’a plus de temps à perdre s’il ne veut pas louper les… play-offs 2. Direction, la Crète, pour un stage d’une semaine qui se clôturera le 7 décembre et qui verra les Mauves disputer deux matchs amicaux : samedi face à l’OFI Crète et mardi contre Panetolikos, le jour de la Saint-Nicolas.

À propos de cadeau (?), la direction bruxelloise aurait logiquement aimé s’offrir d’ores et déjà son nouveau T1 pour le début de cette préparation hivernale avant l’heure. Le directeur technique Jesper Fredberg, qui était à Neerpede ces dernières heures, ne ménage pas ses efforts pour pouvoir officialiser l’arrivée de son mentor. Mais, si un accord ne devrait plus tarder concernant l’heureux élu (il n’est pas exclu qu’il arrive pendant le stage), toutes les parties n’ont pas encore trouvé un terrain d’entente.

En attendant la fumée blanche, Robin Veldman poursuivra son intérim à la tête de l’équipe première, avec la même philosophie que le futur remplaçant de Mazzù, assure-t-on au parc Astrid. Où l’intention de « nettoyer le noyau », avant d’éventuels renforts au mercato de janvier et pour mettre de son côté toutes les chances de décrocher un ticket européen en mai prochain, est devenu un leitmotiv. Indésirables, Sebastiano Esposito et Wesley Hoedt ne seront pas du voyage en Crète. Pas davantage que Jan Vertonghen, Zeno Debast et Moussa N’Diaye, retenus – pour combien de temps encore ? – au Qatar. Compte tenu des obligations mauves en Challenger Pro League, le buteur Lucas Stassin restera également à Bruxelles au lieu de rejoindre Héraklion – au même titre que Sardella toujours convalescent –, des rendez-vous contre les U23 de Genk et chez les Beverenois de Dieumerci Mbokani étant au programme les 2 et 9 décembre prochains. Lucas Lissens, Théo Leoni et aussi Ethan Butera dans la peau du petit nouveau, seront par contre du voyage.

Le groupe pour le stage en Crête est le suivant : Ishaq Abdulrazaq, Anouar Ait El Hadj, Francis Amuzu, Nilson Angulo, Kristian Arnstad, Majeed Ashimeru, Ethan Butera, Colin Coosemans, Hannes Delcroix, Amadou Diawara, Julien Duranville, Fábio Silva, Marco Kana, Théo Leoni, Amir Murillo, Lucas Lissens, Benito Raman, Lior Refaelov, Noah Sadiki, Mario Stroeykens, Adrien Trebel, Hendrik Van Crombrugge, Timon Vanhoutte, Bart Verbruggen, Yari Verschaeren.

Rappelons que dans la foulée de son séjour sur l’« île de Candie », où le président Wouter Vandenhaute sera présent comme pour mieux replacer tout le monde devant ses responsabilités, le Sporting disputera encore deux autres rencontres amicales : le 10 décembre en Espagne face à la Real Sociedad (3e de la Liga) et quatre jours plus tard à Neerpede contre le Rakow Czestochowa, l’actuel leader du championnat polonais.