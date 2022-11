Clean.brussels, une nouvelle stratégie de propreté urbaine à Bruxelles avec tous les acteurs: «Ensemble, nous ferons de Bruxelles une région propre»

Le ministre bruxellois de la Propreté publique Alain Maron (Ecolo) a présenté mardi la nouvelle stratégie de propreté urbaine, clean.brussels, qui vise à rendre la Région plus propre en mettant en place une coopération durable entre les différents niveaux de pouvoir, les acteurs privés et le citoyen.

Concrètement, le plan s’appuie sur 14 objectifs et 65 mesures à destination des autorités publiques, du secteur privé et des citoyens. Il s’agit notamment de créer un conseil de coopération entre les communes et les régions, de réduire le nombre de mégots de cigarettes jetés, de multiplier les activités éducatives dans les écoles et les associations et d’encourager les entreprises à réduire leurs déchets.