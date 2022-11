Trafic de drogue international démantelé à Arlon: quatre hommes inculpés

Les chefs d’inculpations sont les suivants : infractions à la loi sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et participation à une organisation criminelle.

Les inculpés sont quatre hommes. Deux d’entre eux sont de nationalité serbe et sont nés en 1986 et 1990. L’un est de nationalité polonaise, né en 1975. Enfin le dernier est de nationalité bosniaque, né en 1980.

Pour rappel, samedi dernier, la police était intervenue dans un entrepôt situé le long de la N4, un entrepôt qui jonche une des routes les plus fréquentées du territoire arlonais. Il s’agit en effet de la route menant vers Steinfort que des centaines de frontaliers empruntent chaque jour.

Selon nos informations, c’est grâce à la justice antidrogue serbe que le trafic arlonais a pu prendre fin. L’enquête suit maintenant son cours. On devrait en apprendre plus lors des prochains mois. Ce que l’on peut dire, c’est que les enquêteurs ont mis la main sur des trafiquants faisant partie d’une des mafias les plus dangereuses du monde.