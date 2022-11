Le bourgmestre des Bons Villers s’insurge contre une décision du ministre Henry qui transfère une enveloppe d’1 million d’euros dédiée à l’ancienne N5 au profit de la réhabilitation de l’A54

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le bourgmestre des Bons Villers (Les Engagés) ne décolère pas ! En cause, une décision du Gouvernement wallon intervenue le 28 janvier… 2021. « Sur proposition du cabinet Henry, il a été décidé de retirer l’enveloppe de 1 million € qui était destinée à la réhabilitation urbaine de la chaussée de Bruxelles, l’ancienne N5, à Frasnes-lez-Gosselies », s’agace Mathieu Perin. En deux mots, il s’agissait de rendre un gabarit communal à cette route régionale qui traverse le village… et où les Fangio s’en donnent à cœur joie. « L’idée était de requalifier ce véritable boulevard en l’équipant de pistes cyclables et en le dotant de parkings ».

Mathieu Perin, le bourgmestre des Bons Villers. - Ch.H.

Le budget avait été débloqué en avril 2019 par le ministre wallon Carlo Di Antonio, alors en charge de la Mobilité et des Transports… et en fin de mandat. Mais son successeur, l’Ecolo Philippe Henry, a rebattu les cartes.