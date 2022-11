Nouvelle escroquerie à la voiture griffée à Quaregnon: la police boraine appelle à la vigilance

La police boraine lance un appel à la vigilance. Voici le modus operandi. « Les arnaqueurs repèrent une victime, bien souvent une personne âgée, et prétendent que la personne a accroché leur véhicule. Ils ont, au préalable, laissé une trace visible sur la voiture de sorte à lui faire croire qu’elle a effectivement commis un accrochage. Ils lui réclament ensuite une importante somme d’argent et la contraignent à les rembourser directement afin que l’assurance n’intervienne pas et que son permis de conduire ne lui soit pas retiré. »

Parfois, ils font même semblant de téléphoner à leur compagnie d’assurance.